Кристиан Виганд оценил инициативу Таллина.

Европейская комиссия поддержала намерение Эстонии конфисковать российские активы, не дожидаясь решения, которое примут другие страны коллективного Запада. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Брюсселе сделал официальный представитель ЕК Кристиан Виганд. Чиновник ответил на соответствующий вопрос. Ранее Таллин объявил о стремлении завершить процесс юридического плана по изъятию арестованных и замороженных российских активов для того, чтобы отправить их украинской стороне.

В целом я могу сказать, что это хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в том направлении. Кристиан Виганд, пресс-секретарь ЕК

Захарова раскритиковала посягательства Эстонии на российские активы.

Фото и видео: European Commission