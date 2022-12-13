Еврокомиссия поддержала намерение Эстонии конфисковать российские активы

Европейская комиссия поддержала намерение Эстонии конфисковать российские активы, не дожидаясь решения, которое примут другие страны коллективного Запада. Соответствующее заявление в ходе регулярного брифинга в Брюсселе сделал официальный представитель ЕК Кристиан Виганд. Чиновник ответил на соответствующий вопрос. Ранее Таллин объявил о стремлении завершить процесс юридического плана по изъятию арестованных и замороженных российских активов для того, чтобы отправить их украинской стороне.
В целом я могу сказать, что это хорошо, что отдельные страны ЕС начали двигаться в том направлении.
Кристиан Виганд, пресс-секретарь ЕК
Захарова раскритиковала посягательства Эстонии на российские активы.
Фото и видео: European Commission
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