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ЕС предоставит украинцам политическую, финансовую и гуманитарную поддержку
Сегодня, 12:51
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ЕС предоставит украинцам политическую, финансовую и гуманитарную поддержку

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Шарль Мишель назвал европейским долгом помочь беженцам.

Евросоюз предоставит украинцам политическую, финансовую и гуманитарную поддержку. Соответствующее заявление на брифинге перед журналистами сделал глава Европейского совета Шарль Мишель. Депутат публично выступил на территории аэропорта в польском городе Жешуве. Он поддержал возможных беженцев, которые хотят спастись от начатой Россией специальной военной операции на Украине.

Как никогда должны быть вместе с украинцами. Мы должны приветствовать их, мы их примем, мы обеспечим достоинство украинского народа…Это наш политический и моральный долг.

Шарль Мишель, глава Евросовета

Еврокомиссия ранее предложила активировать директиву о временной защите для оперативного принятия украинских беженцев. Документ должен обсуждаться в упрощенном порядке. В ЕС готовы предоставить беженцам вид на жительство, а также доступ к региональному образованию и рынку труда.

Испания предлагает включить Россию в черный список оффшорных стран.

Фото и видео: Twitter / Charles Michel
 

Теги: беженцы, гуманитарная помощь, евросовет, евросоюз, финансовая поддержка, шарль мишель
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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