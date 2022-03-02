Премьер Педро Санчес рассказал о том, ч то инициатива будет направлена в ЕС и ОЭСР.

Испания предлагает включить Россию в черный список оффшорных стран. Соответствующее заявление на заседании местного Конгресса депутатов сделал глава правительства Педро Санчес. Чиновние подчеркнул, что данную меру воздействия страна планирует продвигать и на территории Евросоюза, и в рамках ОЭСР (организации экономического сотрудничества и развития)

…Объявление России офшором, включив эту страну в черный список стран-офшорных зон. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Напомним, что утром 24 февраля российский президент Владимир Путин 24 объявил о начале специальной военной операции, направленной на демилитаризацию Украины. С того времени под западные санкции попали многие отечественные банки, включая крупные кредитные организации, такие как ВТБ, Совкомбанк, Новикомбанк, банк "Открытие", Промсвязьбанк, банк "Россия".

Испания направит Украине наступательное оружие.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias