Премьер-министр выступил против спецоперации РФ на территории Украины.

Испания направит Украине наступательное оружие. Об этом на заседании местного Конгресса депутатов (в нижней палате парламента) законодателям рассказал официальный представитель правительства Педро Санчес.

Испания поставит украинскому сопротивлению наступательный военный материал...Мы должны дать европейский ответ на европейскую угрозу. Педро Санчес, премьер-министр Испании

Напомним, что российский президент Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине. Такое решение чиновник принял в ответ на обращение руководителей Луганской и Донецкой народной республик. При этом Москва не имеет планов по оккупации украинской территории. Задачей для Вооруженных сил РФ является демилитаризация и денацификация страны. Удары не наносятся по городской инфраструктуре и мирным жителям, а исключительно атаки ведутся по объектам военной инфраструктуры.

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