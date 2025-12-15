  1. Главная
Сегодня, 16:45
ЕС "поможет" Армении бороться с "иностранным вмешательством перед выборами"

Кая Каллас заметила, что с Ереваном Брюссель работает по аналогии с тем, как это было в Кишиневе.

Коллективный Брюссель будет помогать Армении "бороться с иностранным вмешательством в выборы", как ранее это происходило в Молдавии. Соответствующее заявление СМИ сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза перед началом профильного заседания глав МИД ЕС. Иностранная чиновница прокомментировала прессе официальный рабочий визит главы МИД  Арарата Мирзояна из Еревана в ЕС.

В Армении приближаются выборы. Мы будем помогать Армении бороться с вредным иностранным вмешательством, как мы это делали в Молдавии.

Кая Каллас, глава МИД ЕС

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что считает целью своего руководства начать процесс вступления Армении в региональное сообщество.

Каллас: ЕС внесет в черный список по России 40 новых танкеров.

Фото и видео: European Commission

