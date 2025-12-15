Коллективный Брюссель будет помогать Армении "бороться с иностранным вмешательством в выборы", как ранее это происходило в Молдавии. Соответствующее заявление СМИ сделала глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза перед началом профильного заседания глав МИД ЕС. Иностранная чиновница прокомментировала прессе официальный рабочий визит главы МИД Арарата Мирзояна из Еревана в ЕС.
В Армении приближаются выборы. Мы будем помогать Армении бороться с вредным иностранным вмешательством, как мы это делали в Молдавии.
Кая Каллас, глава МИД ЕС
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян неоднократно заявлял, что считает целью своего руководства начать процесс вступления Армении в региональное сообщество.
Фото и видео: European Commission
