ЕС пока не готов анонсировать шестой пакет санкций против России

Эрик Мамер заявил, что работа над следующим пакетом санкций уже ведется.

Евросоюз на данном этапе не готов анонсировать шестой пакет антироссийских санкций. Соответствующей информацией с журналистами во время брифинга в Брюсселе поделился официальный представитель Еврокомиссии Эрик Мамер. Чиновник уточнил, что европейские специалисты уже работают над новым давлением, которое международное сообщество может оказать на Москву, однако им потребуется еще время.

Мы анонсируем санкции тогда, когда в состоянии это сделать… Работа продолжается. Анонс будет сделан в соответствующее время. Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК

В ЕС заявили, что следят за ситуацией в Приднестровье.

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