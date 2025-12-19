Глава ЕК сообщила о том, как союзники планируют обеспечивать безопасность датского острова.

Европейский союз планирует в два раза увеличить расходы на Гренландию, выделив на эти задачи порядка 530 миллионов евро в течение семилетнего периода, начиная с 2028 года. Соответствующей информацией с западными журналистами поделилась председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Иностранная чиновница выступила перед рядом СМИ в интервью. Слова главы ЕК привели корреспонденты из итальянского издания Corriere della Sera. Авторы публикации уточнили, что вашингтонская администрация готова выделить на цель по "убеждению гренландцев" присоединиться к составу США сумму до шести миллиардов долларов.

В нашем проекте бюджета (на 2028-2034 годы) мы удвоили финансирование, доведя его до примерно 530 миллионов, что демонстрирует нашу приверженность партнерству и важность безопасности в Арктике. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Ранее прехидент-республиканец из Белого дома Дональд Трамп неоднократно говорил тезис о том, что Гренландия должна стать частью США. Он ссылался на ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира". Бывший гренландский премьер-министр Муте Эгеде отвечал политическому оппоненту, что датский остров не продается и никогда не будет продаваться.

Фон дер Ляйен заявила, что Россия должна показать заинтересованность в мире.

Фото: YouTube / CNN-News18