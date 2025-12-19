  1. Главная
Фон дер Ляйен заявила, что Россия должна показать заинтересованность в мире
Сегодня, 10:44
Фон дер Ляйен заявила, что Россия должна показать заинтересованность в мире

Глава ЕК отметила, что мирный план по Украине представляет собой 20-пунктное предложение.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Россия должна показать заинтересованность в мире. Ее слова приводит Reuters.

Фон дер Ляйен отметила, что мирный план по Украине представляет собой 20-пунктное предложение. По ее словам, президент Украины Владимир Зеленский обсудил с президентом США Дональдом Трампом это предложение в конце 2025 года. .Также глава ЕК добавила, что согласование Киевом и его союзниками плана по урегулированию конфликта требует от Москвы обозначения мирного интереса

Теперь Россия должна показать, что она заинтересована в мире.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Еврокомиссии

Ранее Фицо призвал заменить Каллас на посту верховного представителя ЕС.

