ЕС обсуждает использование доходов от российских активов, рассказал Боррель

Жозеп Боррель рассказал о работе над новыми санкциями против Москвы.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель пояснил, что Брюссель продолжает обсуждать использование доходов от замороженных на территории европейского региона российских активов для проектов восстановления Украины, однако сейчас полной договоренности об этом между странами-членами ЕС нет. Соответствующее заявление глава МИД ЕС сделал в рамках пресс-конференции с журналистами, проведенной по результатам рабочей встречи лидеров внешнеполитических ведомств стран-членов. Дипломат ожидает, что дополнительный, 13 по счету антироссийский санкционный пакет Западом будет одобрен до 24 февраля.

Нет полного соглашения для имплентации этого решения. Мы знаем, где они, мы определили их и заблокировали. Но одно дело – обнаружить и заблокировать, другое – изъять и перевести в бюджет ЕС. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель призвал к международному расследованию смерти российского оппозиционера.

Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias