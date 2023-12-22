Боррель призвал к международному расследованию смерти Навального*

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель потребовал от России разрешения на проведение "независимого и транспарентного международного расследования" по поводу смерти Алексея Навального*, несмотря на официальные заявления Москвы о том, что этот вопрос является внутренним делом страны. Соответствующее заявление глава МИД ЕС сделал в рамках пресс-конференции с журналистами, проведенной по результатам рабочей встречи лидеров внешнеполитических ведомств стран-членов.
Россия должна позволить провести независимое и транспарентное международное расследование обстоятельств его внезапной смерти.
Жозеп Боррель, глава МИД ЕС
Напомним, что 19 февраля Жозеп Боррель предложил переименовать существующий санкционный режим, под который попадают лица, связанные с нарушением прав человека, и назвать его именем оппозиционера Алексея Навального. Дипломат не исключил введения дополнительных ограничений и запретов в отношении представителей пенитенциарной системы России.
Боррель: ЕС должен дать больше снарядов Киеву, но у него "нет магии" для этого.
* Внесен в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
Фото и видео: YouTube / RTVE Noticias
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