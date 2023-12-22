Глава МИД ЕС рассказал о низкой оборонной возможности в регионе.

В настоящее время Европейский союз уже пустошил собственные запасы, поэтому не не обладает "волшебной палочкой" для того, чтобы дать Вооруженным силам Украины большее количество снарядов. Соответствующее заявление сделал глава верховной дипломатии и политики безопасности Евросоюза Жозеп Борррель, выступая на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел киевского режима Дмитрием Кулебой. Эксперт пояснил, что сейчас возможности региона по оборонной промышленности остаются очень низкими.

Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. Наши вооруженные силы опустошили свои запасы, чтобы дать боеприпасы, которые были у них на складах, вам. Наши задерживают пополнение собственных складов, чтобы сначала заполнить ваши. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Иностранный дипломат пояснил, что до марта 2024 года руководство в Брюсселе сможет в общей сложности предоставить ВСУ около 550-600 тысяч снарядов, а обещанный ранее один миллион боеприпасов будет передан стране до конца текущего года. Жозеп Боррель напомнил коллегам, что ЕС уже на 40% увеличил свои производственные мощности.

Боррель жестко ответил на новое требование Украины.

Фото и видео: Facebook (запрещенная на территории России социальная сеть, которая считается экстремистской и террористической) / Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine