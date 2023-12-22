Боррель жестко ответил на новое требование Украины

Глава МИД ЕС выступил в парламенте Украины.

Европейский Союз исчерпал собственные запасы вооружений и не имеет волшебной палочки для передачи Киеву большего количества снарядов. Соответствующее заявление глава верховной дипломатии и политики безопасности ЕС Жозеп Боррель сделал в эфире украинского телеканала "Рада". Иностранный специалист заметил, что регион уже передал международным союзникам из ВСУ все боевые снаряды, которые хранились на складах, размещенных на территории стран-членов Евросоюза.

Вам нужно больше, и мы должны дать больше, но у меня нет магии. У меня нет волшебной палочки. Возможности оборонной промышленности Европейского союза были очень слабыми. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель: ЕС считает ситуацию на Ближнем Востоке критической после ударов США.

Фото и видео: YouTube / Телеканал Рада