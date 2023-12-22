Боррель: ЕС считает ситуацию на Ближнем Востоке критической после ударов США

Глава МИД Евросоюза прокомментировал удары США по КСИР.

Европейский союз после американских авиационных ударов по иранским объектам, размещенным на территории Сирии и Ирака оценивает ситуацию на Ближнем Востоке как критическую. Соответствующее заявление дипломат сделал перед журналистами во время прибытия на неформальную встречу руководителей внешнеполитических ведомств ЕС в Брюсселе. Иностранный специалист заметил, что опасается выхода ситуации из-под контроля и призывает к деэскалации конфликта.

Мы всегда повторяем, что Ближний Восток - это котел, который может взорваться в любой момент. Мы призываем всех к деэскалации, мы переживаем критическую ситуацию. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Глава МИД ЕС не знает, какой будет общая позиция европейских профильных министров. Однако Жозеп Боррель призвал СМИ не ожидать в субботу принятия на мероприятии конкретных решений, так как рабочая встреча носит лишь неформальный характер.

Боррель заявил о желании изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу ВСУ.

Фото и видео: European Commission