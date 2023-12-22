Боррель заявил о желании изменить дисбаланс в огневой мощи в пользу ВСУ

Глава МИД ЕС объяснил, о чем будут говорить главы Минобороны в Брюсселе.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель сообщил журналистам, что руководители в Брюсселе констатируют "дисбаланс с боеприпасами" в ходе украинского конфликта в пользу России. В рамках проведения неформальной встречи с начальниками министерств по обороне стран-членов ЕС иностранец хочет призвать коллег усилить военную помощь и поставки для армии киевского режима.

Украине нужно больше боеприпасов, существует сильный дисбаланс в огневой мощи между двумя сторонами, это должно быть исправлено. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Жозеп Боррель пояснил, что странам важно четко понимать, где они находятся в вопросах поставки боеприпасов. Министры расскажут коллегам о тех действиях, которые предпринимаются в целях обеспечения Украины запасами на поле боя.

В ЕС обеспокоены усилением влияния России в странах Африки.

Фото и видео: European Commission