В ЕС обеспокоены усилением влияния России в странах Африки

Жозеп Боррель рассказал о новой геополитической конфигурации в Африке.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель сообщил журналистам о том, что регион с беспокойством отмечает усиление влияния России в Мали, Нигере и Буркина-Фасо. Ранее эти африканские государства заявили Брюсселю о выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС). По мнению иностранца, сейчас на указанных территориях формируется новая геополитическая конфигурация.

Очень важно, что эти три государства с военными диктаторами решили покинуть региональную организацию ЭКОВАС для создания другой группы. Я полагаю, что она в большей степени будет завязана на Мали - самом сильном из них. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

В МИД ЕС добавили, что 24 мая 2024 года заканчивается срок присутствия миссии ЕС в Мали. В связи с этой ситуацией странам региона предстоит решить, оставаться ли на территории. Вопрос будет подниматься на встрече министров иностранных дел в феврале.

ЕС будет обсуждать военную помощь Украине в строгой секретности.

Фото и видео: European Commission