Жозеп Боррель объяснил, как пройдет встреча глав Минобороны ЕС по поводу Украины.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель сообщил журналистам о том, что обсуждение военной помощи армии киевского режима руководителями министерств по обороне стран-членов ЕС в среду, 31 января, пройдет за закрытыми дверями из-за секретности обсуждаемого досье. Соответствующей информацией иностранец поделился перед начало неформальной встречи, организованной в Брюсселе.

Это будет закрытое обсуждение исключительно между министрами, учитывая конфиденциальный характер информации, которой мы намерены делиться друг с другом. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

ЕС рассчитывает договориться по российским активам к середине февраля.

Фото и видео: European Commission