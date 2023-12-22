ЕС будет обсуждать военную помощь Украине в строгой секретности

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель сообщил журналистам о том, что обсуждение военной помощи армии киевского режима руководителями министерств по обороне стран-членов ЕС в среду, 31 января, пройдет за закрытыми дверями из-за секретности обсуждаемого досье. Соответствующей информацией иностранец поделился перед начало неформальной встречи, организованной в Брюсселе.
Это будет закрытое обсуждение исключительно между министрами, учитывая конфиденциальный характер информации, которой мы намерены делиться друг с другом.
Жозеп Боррель, глава МИД ЕС
ЕС рассчитывает договориться по российским активам к середине февраля.
Фото и видео: European Commission
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