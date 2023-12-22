ЕС рассчитывает договориться по российским активам к середине февраля

Жозеп Боррель оценил сроки, в которое ЕК примет решение.

Европейский союз рассчитывает прийти к финальному соглашению по использованию доходов от замороженных российских активов до начала заседания глав министерств по иностранным делам, которое состоится в середине февраля (19 числа). Соответствующее заявление журналистам в Брюсселе сделал руководитель верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель. Дипломат дал пояснения по результатам проведенного заседания европейских глав МИД.

У нас есть предложение ЕК.И есть намерение всех стран достигнуть окончательной договоренности по использованию доходов от российских замороженных активов. Я надеюсь, что это удастся сделать до следующего заседания. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Боррель раскритиковал настроения в ЕС об "угрозе нападения" России.

Фото и видео: European Commission