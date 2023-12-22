Боррель раскритиковал настроения в ЕС об "угрозе нападения" России

Глава МИД ЕС не видит необходимости "гадать" о будущем, а решать проблемы в реальном времени.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель раскритиковал паникерские настроения среди ряда региональных лидеров и военачальников о якобы вероятности того, что Москва решит напасть на ЕС. Такие сведения специалист предоставил журналистам, выступая на площадке в Брюсселе. Эксперт добавил, что не знает, как именно эти лица приходят к таким оценкам опасности, исходящей от России. Глава МИД ЕС полагает, что странам регионального содружества важно сосредоточить своей внимание именно над тем, над чем сейчас много работы, а не гадать, что может произойти через пять лет.

Через пять, восемь лет или два, или три года, - я не знаю... Мы должны быть готовыми к тому, чтобы помогать Украине.Не надо предвосхищать появление новых проблем. Мы должны делать все возможное, чтобы кризис не распространился дальше. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Напомним, что в конце октября 2023 года глава немецкого министерства по обороне Борис Писториус публично заявил о том, что Германия должна быть готова к ведению оборонительной войны. Немецкий чиновник признался в том, что в настоящий момент нападение на страны НАТО со стороны России маловероятно. После этого главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден также призвал местное население быть готовыми к новой войне. Иностранец счел, что Россия якобы представляет угрозу для королевства.

Боррель заявил о финансировании ХАМАС Израилем.

Фото и видео: European Commission