Глава МИД ЕС оценил отказ Израиля признаваться в финансировании боевиков.

Глава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель заявил о том, что Израиль в какое-то время финансировал радикальное движение ХАМАС на Ближнем Востоке в целях того, чтобы ослабить Палестину, которую поддерживало движение за национальное освобождение государства (ФАТХ). Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе своего выступления на торжественной церемонии вручения ему звания почётного доктора Университета Вальядолида (UVA), расположенного на территории Испании. Спикер поддержал предложение по признанию палестинского государства. Боррель раскритиковал и осудил мировое сообщество, которое "многое не сделало" в решении проблемы.

Да, ХАМАС финансировало правительство Израиля, пытаясь тем самым ослабить Палестинскую автономию, возглавляемую ФАТХ. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Также он сказал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "лично бойкотировал" решение о признании палестинского государства последние 30 лет.

Боррель: объем военных поставок ЕС Украине достиг €27 млрд.

Фото и видео: YouTube / DW News (Минюст внес немецкую телерадиокорпорацию Deutsche Welle, зарегистрированную в Бонне, в список средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента)