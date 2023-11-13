Боррель: объем военных поставок ЕС Украине достиг €27 млрд

Глава МИД ЕС оценил поддержку ВСУ.

лава верховной дипломатии и политики безопасности Европейского союза Жозеп Боррель заявил журналистам о том, что объем военных поставок для армии киевского режима со стороны стран-членов ЕС достиг 27 миллиардов евро. Соответствующее заявление глава МИД ЕС сделал во время своего прибытия на рабочую встречу с руководителями внешнеполитических ведомств в Брюсселе. Чиновник пояснил, что данная сумма включает в себя поставки вооружения по линии Европейского фонда мира, а также прямые поставки отдельных государств ЕС.

Не забывайте о конфликте на Украине. Объем военных поставок ЕС Украине достиг €27 млрд, это рекордная цифра в истории ЕС, мы продолжаем тренировать украинские войска. Жозеп Боррель, глава МИД ЕС

Страны ЕС потребуют немедленных гуманитарных пауз в Газе, заявил Боррель.

Фото и видео: European Commission