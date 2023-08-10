ЕС не исключил введения санкций против Нигера во взаимодействии ECOWAS

Петер Стано призвал дождаться решений на саммите ECOWAS.

Руководство Евросоюза ждет решений от саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) по вопросу ситуации с Нигером, после чего в Брюсселе определятся дальнейшие действия. Сейчас эксперты не исключают и возможное санкционное давление на вооруженных мятежников. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами сделал официальный представитель внешнеполитической службы ЕС.

Внеочередной саммит ECOWAS стартовал в Нигерии некоторое время назад. Мы ждем решений этого саммита. Мы заявили с самого начала, что мы твердо поддерживаем решения и действия ECOWAS. Результаты этой встречи в каком-то смысле покажут Евросоюзу, в каком направлении двигаться дальше. Петер Стано, пресс-секретарь МИД ЕС

Спирке МИД ЕС подчеркнул, что не исключает введения санкций против Нигера во взаимодействии ECOWAS, но при этом Петер Стано отказался комментировать возможные ограничения на текущем этапе.

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Фото и видео: European Commission