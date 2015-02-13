Глава Минстроя исключил возникновение "ценовых перекосов" на рынке жилья

Ирек Файзуллин рассказал о том, как себя чувствует рынок жилищного строительства.

Цены на жилье на территории России растут, однако рыночные механизмы позволяют правительству держать ситуацию под контролем. Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал местный министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин. Чиновник уточнил, что доля отечественных товаров при создании жилья достигла отметки в 95 процентов. Однако некоторые виды продукции все еще приходится закупать за пределами государства. Министр подчеркнул, что эксперты внимательно изучают различные объекты в связи с изменением курса. Они не исключают возможного поднятия стоимости на квартиры, но общая оценка по удорожанию еще не была организована.

Это рыночный механизм. Не будут покупать,я уже об этом говорил, и сразу произойдет падение, но сегодня мы идем с ростом. То есть в этой части, я думаю, перекосов сильных не будет. Ирек Файзуллин, глава Минстроя

В Минстрое заявили, что более 160 предприятий стали резидентами СЭЗ в новых регионах РФ.

Фото и видео: Правительство России