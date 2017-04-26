В Минстрое заявили, что более 160 предприятий стали резидентами СЭЗ в новых регионах РФ

Ирек Файзуллин рассказал о работе в новых регионах страны.

Более 160 предприятий зарегистрировались в качестве участников свободной экономической зоны, расположенной на территории новых регионов страны (в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях). Соответствующее заявление в эфире телеканала "Россия-24" сделал местный министр по строительству и жилихно-коммунальным услугам Ирек Файзуллин.

Начали отрабатывать форму регистрации соответствующей. Предприятия регистрируются и начинают выходить где-то на восстановление, где-то на развертывание новых производств. <…> Считаем, пока небольшое, предприятий будет гораздо больше. Ирек Файзуллин, глава Минстроя

Эксперт подчеркнул, что к СЭЗ постепенно подключаются предприятия, которые ранее работали на этой территории. В перспективе эксперты полагают, что количество резидентов может достигнуть нескольких тысяч. Свободная экономическая зона сформирована в новых регионах с 24 июня.

Минстрой РФ подписал соглашение о сотрудничестве с АНО "Диалог Регионы".

Фото и видео: Правительство России