Минстрой РФ подписал соглашение о сотрудничестве с АНО "Диалог Регионы"

В рамках ПМЭФ-2023 Минстрой России заключил соглашение о сотрудничестве с АНО "Диалог Регионы". Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и гендиректор АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак подписали соглашение об информационном взаимодействии. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".
Ключевые направления сотрудничества – информирование граждан и юрлиц о работе Минстроя России, интерактивное взаимодействие для решения актуальных задач, повышение уровня информационной открытости министерства.
Фото: Минстрой РФ
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