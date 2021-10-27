Минстрой РФ подписал соглашение о сотрудничестве с АНО "Диалог Регионы"

Ключевые направления сотрудничества – информирование граждан и юрлиц.

В рамках ПМЭФ-2023 Минстрой России заключил соглашение о сотрудничестве с АНО "Диалог Регионы". Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин и гендиректор АНО "Диалог Регионы" Владимир Табак подписали соглашение об информационном взаимодействии. Об этом сообщил портал "Строительный Петербург".

Ключевые направления сотрудничества – информирование граждан и юрлиц о работе Минстроя России, интерактивное взаимодействие для решения актуальных задач, повышение уровня информационной открытости министерства.

Фото: Минстрой РФ