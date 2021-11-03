ЕС намерен конфисковывать активы российского бизнеса на базе обвинений в обходе санкций

Дидье Рейндерс оценил возможность "отнимать" средства у олигархов и компаний из РФ.

Евросоюз намерен конфисковывать активы российского бизнеса и олигархов из-за уголовных обвинений в обходе западного санкционного давления. Соответствующее заявление в ходе общения с местными журналистами сделал европейский комиссар по вопросам соблюдения верховенства права и юстиции Дидье Рейндерс. Чиновник прибыл в Брюссель на встречу членов Совета ЕС, проводимого на уровне министров внутренних дел. Он пояснил, что основной темоц остается украинский кризис.

Я представлю информацию о прогрессе в вопросе санкций, где у нас есть новое развитие, в результате которого станет возможно криминализировать обход санкций и на этой основе получать приговоры суда и конфисковывать активы физических лиц и компаний. Дидье Рейндерс, еврокомиссар

Дидье Рейндерс добавил, что европейские министры обсудят способы привлечения к ответственности "лиц, ответственных за военные преступления на Украине". Однако в евросоюзе не рассматривают преступления, которые совершаются украинскими военными или представителями местных национальных батальонов. Чиновник отметил, что "поиск" ведется только в связи с обвинениями в отношении РФ.

В ЕК допустили разморозку €300 млрд резервов России после начала восстановления Украины.

Фото и видео: European Commission

