ЕС может обязать Apple отказаться от фирменного разъема для зарядки

Ведомство в течение десяти лет продвигает реализацию единого метода зарядки.

Во вторник, 14 января, стало известно о том, что Европейская комиссия намерена лишить смартфоны Apple фирменного разъема для зарядки. Об этом сообщил политик Марос Сефкович.

Комиссия уже десятки лет пытается унификации разъемы для зарядки смартфонов. Отмечается, что ранее производители смартфонов не имели подобных ограничений.

Apple пока никак не прокомментировала соответствующую инициативу.

Ранее мы сообщали о том, что ученые из США разработали первых в мире биороботов.

Видео: YouTube / Apple User, Алло