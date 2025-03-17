Эрик Беранже напомнил о том, что национальные правительства в Европе сами захотели закупать оружие у Вашингтона.

Европейский союз имеет все возможности для того, чтобы самостоятельно обеспечить себя необходимым вооружением, несмотря на значительный импорт оружия из Вашингтона в настоящий момент. Соответствующее заявление сделал французский ведущей компании-разработчика и производителя ракетных систем MBDA Эрик Беранже в эфире местной радиостанции RTL. Иностранный эксперт пояснил аудитории, что большой импорт оружия из Америки являлся выбором различных национальных правительств на протяжении последних 30 или даже 40 лет, хотя все технические возможности у Европы есть, а страны-члены способны перевооружиться за собственный счет.

Если мы хотим, чтобы Европа стала суверенной, необходимо иметь на нашей территории… умы, которые знают предметы, которые их разрабатывают и которые могут их модифицировать настолько, насколько потребуется. Да, у нас в Европе есть всё, что необходимо. Эрик Беранже, глава MBDA

Напомним, что глава Европейского совета Антониу Кошта заявил общественности о том, что план по перевооружению региона в долгосрочной перспективе предусматривает размещение производств на территории государств-членов ЕС, а пока что западное оружие будет закупаться не только в европейских странах, но и США, Японии и Корее.

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Фото и видео: YouTube / RTL