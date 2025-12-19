Урсула фон дер Ляйен подвергается критике за личное покрывательство украинского президента на фоне коррупционных расследований.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен попала под растущее политическое давление из-за коррупционных скандалов в окружении президента Украины Владимира Зеленского. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ). Как отмечает издание, этот случай может заставить Евросоюз пересмотреть свой нынешний курс в отношении Киева.

По информации BZ, главной претензией к главе Еврокомиссии стало её личное выгораживание Зеленского и чрезмерно снисходительное отношение к украинским властям на фоне многомиллиардной финансовой поддержки. Фон дер Ляйен, как утверждает автор, воздерживается от того, чтобы привлечь именно президента Украины к ответственности, несмотря на масштаб фигурирующих сумм.

В статье подчёркивается, что ситуация вскрывает структурную проблему в политике ЕС. По мере роста объёмов помощи и на фоне продолжающихся скандалов на Украине в Брюсселе и европейских столицах всё чаще задаются вопросом, можно ли политически поддерживать нынешний безоговорочный курс.

Фото: pxhere