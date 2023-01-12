Антониу Кошта уточнил, что вопрос прорабатывается вместе с США.

Глава Европейского совета Антониу Кошта подтвердил, что коллективный Брюссель продолжает координировать подготовку нового 19-го по счету пакета санкций против России вместе с вашингтонской администрацией. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в рамках выступления на пресс-конференции в Латвии. По словам эксперта, усиление давления на Россию якобы способно приблизить заключение мирного соглашения по региональному конфликту на Украине.

Мы готовим 19-й пакет санкций в тесной координации с Соединенными Штатами. Антониу Кошта, глава Евросовета

В Москве не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое коллективный Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Кремле уточняли, что недружественным нам государствам не хватает мужества признать провал санкционного давления. В самих западных странах не раз звучали мнения о том, что антироссийские запреты и ограничения неэффективны. Глава государства Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия западников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономической системе.

