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ЕС инвестирует 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта

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Урсула фон дер Ляйен призвала не копировать чужие технологии, а развивать то, что получается у Европы лучше всего.

Европейский союз планирует инвестировать порядка 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Иностранная чиновница выступила на саммите по развитию ИИ в Париже.

Сегодня я могу объявить о запуске инициативы InvestAI… Мы стремимся мобилизовать в общей сложности 200 миллиардов евро инвестиций в ИИ в Европе.

Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

В польском Гданьске фермеры освистали фон дер Ляйен.

Фото и видео: YouTube / European Commission

Теги: еврокомиссия, инвестиции, искусственный интеллект, урсула фон дер ляйен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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