ЕС инвестирует 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта

Европейский союз планирует инвестировать порядка 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Иностранная чиновница выступила на саммите по развитию ИИ в Париже.
Сегодня я могу объявить о запуске инициативы InvestAI… Мы стремимся мобилизовать в общей сложности 200 миллиардов евро инвестиций в ИИ в Европе.
Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК
В польском Гданьске фермеры освистали фон дер Ляйен.
Фото и видео: YouTube / European Commission
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