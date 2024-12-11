ЕС инвестирует 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта

Урсула фон дер Ляйен призвала не копировать чужие технологии, а развивать то, что получается у Европы лучше всего.

Европейский союз планирует инвестировать порядка 200 млрд евро в развитие искусственного интеллекта. Такое заявление сделала глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Иностранная чиновница выступила на саммите по развитию ИИ в Париже. Сегодня я могу объявить о запуске инициативы InvestAI… Мы стремимся мобилизовать в общей сложности 200 миллиардов евро инвестиций в ИИ в Европе. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК В польском Гданьске фермеры освистали фон дер Ляйен. Фото и видео: YouTube / European Commission