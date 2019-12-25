Клеман Бон оценил союзнические связи ЕС и Вашингтона.

В МИД Франции заявили, что ЕС и США остаются союзниками, несмотря на разногласия по AUUKUS. Внешнеполитический министр Клеман Бон рассказал журналистам о позиции Парижа по оборонной сделке между Вашингтоном, Канберрой и Лондоном. СМИ поймали спикера в момент его прибытия на встречу Совета ЕС по общим вопросам в Брюсселе. Его попросили прокомментировать соранну сделку по подлодкам с Австралией.

Я бы не сказал, что AUUKUS разорвал связи, скорее, создало сложную ситуацию. Мы должны трезво смотреть на вещи и занимать твердую позицию как европейцы, потому что мы работаем вместе как союзники. И мы остаемся союзниками. Клеман Бон, глава МИД Франции

Государственный секретарь Франции выразил сожаление в связи с тем, что австралийцы не держат слово. Он поблагодарил за поддержку Парижа со стороны руководства Еврокомиссии, Европейского совета и верховной дипломатии Евросоюза. Они указали США на то, что сорванная сделка является вопросом региона и призвали Америку к дискуссии.

Глава МИД Франции рассказал, когда пройдет заседание комиссии по СВПД.

Фото: Twitter / CBeaune