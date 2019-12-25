ЕС готов предоставлять вакцины от COVID-19 Белоруссии

Урсула фон дер Ляйен выступила после встречи "Восточного партнерства".

Евросоюз выразил готовность предоставлять вакцины от COVID-19 "народу Белоруссии". Такое заявление перед журналистами сделала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Дипломат выступила по завершению саммита "Восточного партнерства" на пресс-конференции. При этом спикер подчеркнула, что Брюссель по-прежнему осуждает действия режима Александра Лукашенко.

Мы готовы предоставлять вакцины народу Белоруссии. Мы отложили дозы вакцин и сейчас изучаем варианты того, как их доставить максимально быстро. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

По словам руководителя ЕК, странам восточного региона уже поставлено порядка 13 млн до препаратов, необходимых для профилактики заражения ковидом. Брюссель подтвердил, что планируется поставка новых партий вакцин.

Напомним, что международный проект "Восточное партнерство" запущен в 2009 году. Организация необходима для укрепления политических и экономических отношений между участниками ЕС, его членами и шестью странами: Арменией, Украиной, Азербайджаном, Белоруссией, Молдавией Грузией.

Глава ЕК: "омикрон" может стать доминирующим в ЕС к середине января.

Фото: European Comission

