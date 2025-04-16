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Матвиенко: ЕС дошел до высшей степени цинизма, запрещая главам других стран посещать парад Победы в Москве

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В Совете Федерации обратились к иностранным парламентариям и народам.

Глубочайший моральный, идейный и ценностный кризис в европейском регионе на сегодняшний день очевиден. Соответствующее заявление сделала на пленарном заседании от 16 апреля в верхней палате российского парламента председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она объяснила законодателям, что политические лидеры в странах-членах ЕС дошли до высшей степени бессовестности и  цинизма, запрещая главам других государств посещать парад Победы в Москве. Сентор прокомментировала ситуацию в рамках принятия обращения у коллегам из иностранных государств и народам мира о недопустимости фальсификации истории Второй мировой войны и реабилитации нацизма.

Они уже позволяют себе в формате евродиктатуры требовать... не посещать парад Победы в Москве. Это надругательство над памятью миллионов людей, которые отдали свои жизни за освобождение Европы и мира от фашистской чумы.

Валентина Матвиенко, спикер СФ РФ

Валентина Матвиенко добавила, что европейские лидеры прикрывают глаза на поднимающий голову неонацизм в европейских государствах, а также последовательно  активно занимаются взращиванием, культивированием нацистских режимов на континенте, в том числе, и в Киеве.

Совет законодателей РФ пройдет в Таврическом дворце в конце апреля.

Фото и видео: Совет Федерации

Теги: 9 мая, валентина матвиенко, день победы, евросоюз, москва, совет федерации
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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