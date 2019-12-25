В Россию будут направлены специалисты для изучения клинических испытаний вакцины.

EMA проверит этические нормы при испытаниях "Спутник V". Об этом сообщили журналисты издания Financial Times. По данным источника, европейское агентство по лекарственным препаратам изучит соблюдение стандартов в рамках прошедшего тестирования разработки НИЦ имени Гамалеи. В СМИ уточнили, что регулятор планирует проанализировать информацию о клинических испытаниях препарата.

Напомним, что в конце марта текущего года руководитель департамента EMA по угрозам здоровью и стратегии вакцинации Марко Кавалери говорил о том, что в апреле на территорию РФ будут отправлены специалисты, которые будут проверять результаты клинических испытаний вакцины "Спутник V".

Ранее авторитетный научный журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины "Спутник V". Ученые смогли подтвердить высокую действенность препарата для профилактики коронавируса, а также его безопасность для человека. Эффективность вакцины составила 91,6 процента. При этом российская вакцина на 100 процентов защищает человека от тяжелого протекания заражения.

Фото: Минздрав России