Жителей Ленобласти 13 сентября ждут туман, дожди и прохлада

Синоптики предупредили о тумане и дождях в Ленобласти 13 сентября днём.

В Ленинградской области 13 сентября ожидаются кратковременные дожди и туман. Об этом сообщает Северо-Западный гидрометцентр. По данным "Вечёрки", погода будет облачной с прояснениями.

Ночью дожди вероятны местами, а утром и днём они пройдут уже в большинстве районов. Туман прогнозируется в отдельных районах в ночные и утренние часы.

Ветер ожидается южный и юго-западный, его скорость составит от трёх до восьми метров в секунду. Ночью температура воздуха будет колебаться от +7 до +12 градусов, днём — от +13 до +18 градусов.

Атмосферное давление ночью будет понижаться, а днём существенно не изменится.

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Фото: Piter.TV