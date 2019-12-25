Полиция изъяла часть денег и драгоценностей у фигурантов кражи у Фурманова

Правоохранители изъяли у подозреваемых в краже у семьи Фурманова часть денег.

Полицейские изъяли часть денег и драгоценностей, похищенных из квартиры семьи режиссёра Рудольфа Фурманова. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительным данным, из жилья на Невском проспекте пропало почти 150 млн рублей. Неизвестные вынесли 30 млн рублей, 700 тыс. долларов, 500 тыс. евро и ювелирные украшения.

Напомним, 22-летняя дочь Фурманова стала жертвой мошеннической схемы. По указанию злоумышленников она отключила сигнализацию и оставила ключи под ковриком у двери.

В настоящее время по факту кражи расследуется уголовное дело.

Ранее мы рассказывали о том, что сын зарезал мать и спрятал тело в морозилку на Ленинском проспекте. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ.

Фото: Piter.TV