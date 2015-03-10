EMA подтвердила безопасность вакцины AstraZeneca

Эксперты продолжат тщательное изучение действия препарата и его побочных эффектов.

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) подтвердило безопасность вакцины от коронавируса AstraZeneca. Об этом заявила исполнительный директор еврорегулятора Эмер Кук на пресс-конференции. Ее слова приводит "РИА Новости".

Комитет пришел к четкому научному выводу, что это безопасная и эффективная вакцина. Она защищает людей от коронавируса. Эмер Кук, исполнительный директор EMA

Она также отметила, что комитет фармаконадзора по оценке рисков пока не выявил связь между осложнениями и препаратом. При этом, по ее словам, нельзя исключить такой возможности. В связи с этим EMA продолжит тщательное изучение действия вакцины и ее возможных побочных эффектов.

Ранее Гинцбург назвал возможную причину появления тромбов после вакцины AstraZeneca.

Видео: YouTube / European Medicines Agency