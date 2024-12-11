Паула Пиньо призвала не говорить об Украине без Украины.

Европейская комиссия считает, что телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и американским политическим лидером Дональдом Трампом стал началом процесса по мирному урегулированию конфликта на Украине. Соответствующее заявление сделала перед местными журналистами в Брюсселе на регулярном брифинге для СМИ официальный представитель Европейской комиссии Паула Пиньо. Таким образом иностранка признала факт того, что страны коллективного Брюсселя не были заранее уведомлены об организации таких контактов между Москвой и Вашингтоном.

Важно отметить, что это начало процесса. Вчерашний звонок между президентом Путиным и президентом Трампом - начало процесса. Украина как наиболее затронутая сторона должна быть частью таких переговоров. Паула Пиньо, сотрудница ЕК

Она добавила, что в вопрос безопасности украинского государства напрямую связан с безопасностью Европейского союза. Ранее руководитель профильного комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в интервью телеканалу ABC счел плохим знаком то, что лидер Белого дома начала поговорил с лидером России Владимиром Путиным, а не с главой киевского режима Владимиром Зеленским.

В ЕК не подтвердили связь между переговорами по Украине и транзитом газа.

Фото и видео: European Commission