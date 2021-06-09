ЕК считает нужным соблюдать газовые контракты с Россией

Паоло Джентилони призвал платить России в евро и долларах, а не рублях.

Еврокомиссия считает нужным соблюдать газовые контракты с Россией. Соответствующее заявление на брифинге с журналистами сделал комиссар по вопросам экономики ЕС Паоло Джентилони. Чиновник заметил, что он говорит о том, что имеющиеся договоренности по поставкам энергетических ресурсов должны оплачиваться не в рублях, в а евро или американских долларах.

Что касается оплаты за газ в рублях, я могу лишь повторить, что большинство контрактов с РФ номинированы в долларах и евро, и мы должны соблюдать контракты. Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике

В ЕК сообщили, что ЕС не рассматривает сейчас возможность газового эмбарго против России.

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