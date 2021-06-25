В ЕК сообщили, что ЕС не рассматривает сейчас возможность газового эмбарго против России

Паоло Джентилони рассказал о том, от чего будет зависеть дальнейшее давление на РФ от ЕС.

В Еврокомиссии рассказали о том, что Евросоюз не рассматривает сейчас возможность введения газового эмбарго против России. Такое заявление в рамках брифинга с журналистами сделал комиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Он выступил по результатам заседания в Брюсселе. Эксперт не исключил, что в будущем энергетические поставки из РФ могут быть ограничены или остановлены. Аналитик заметил, что этот вопрос будет зависеть не от того ущерба, которое решение нанесет странам ЕС, а исключительно от развития обстановки на Украине.

Что касается газового эмбарго. Мы не рассматриваем эту возможность сейчас, но мы не исключаем ее в будущем. Это будет зависеть от развития войны, в меньшей степени это зависит от того, на кого эта мера повлияет больше. Паоло Джентилони, еврокомиссар по экономике

По мнению эксперта, Евросоюз должен быть готов платить цену за внедрение экономических мер давления на Россию.

В ЕС считают необходимым продолжать контакты с Россией.

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