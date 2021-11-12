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ЕК предложит ограничить контракты по поставкам ядерных материалов из России
Сегодня, 13:56
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ЕК предложит ограничить контракты по поставкам ядерных материалов из России

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Журналисты узнали о плане коллективного Брюсселя по замене российского источника на альтернативные варианты.

Европейская комиссия намерена предложить странам-членам регионального содружества в июне 2025 года ограничить новые контракты, осуществляемые по поставкам ядерных материалов из российского государства, а также активно искать замену российскому ядерному топливу. Соответствующие сведения читателям передали сотрудники новостного агентства The Reuters  со ссылкой на проект документа. Журналисты из СМИ указали, что руководство ЕК презентует в начале лета законопроект, устанавливающий цели для государств по замене ядерного топлива.

Еврокомиссия намерена в июне ограничить новые контракты на поставку ядерных материалов, подписанные агентством Евратома по снабжению с российскими поставщиками, начиная с определенной даты…

материал The Reuters 

ЕК может во вторник предложить новый пакет санкций против России.

Фото: pxhere.com

Теги: the reuters, еврокомиссия, ядерное оружие
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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