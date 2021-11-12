Журналисты узнали о плане коллективного Брюсселя по замене российского источника на альтернативные варианты.

Европейская комиссия намерена предложить странам-членам регионального содружества в июне 2025 года ограничить новые контракты, осуществляемые по поставкам ядерных материалов из российского государства, а также активно искать замену российскому ядерному топливу. Соответствующие сведения читателям передали сотрудники новостного агентства The Reuters со ссылкой на проект документа. Журналисты из СМИ указали, что руководство ЕК презентует в начале лета законопроект, устанавливающий цели для государств по замене ядерного топлива.

Еврокомиссия намерена в июне ограничить новые контракты на поставку ядерных материалов, подписанные агентством Евратома по снабжению с российскими поставщиками, начиная с определенной даты… материал The Reuters

ЕК может во вторник предложить новый пакет санкций против России.

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