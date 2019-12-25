Politico опубликовало материал со ссылкой на пять дипломатов из Евросоюза.

Европейская комиссия может во вторник, 6 мая, предложить новый пакет санкций против России. В этот перечень войдут физические и юридические лица, а также танкеры. Однако чиновники из регионального содружества не добавят туда новые наименования товаров из-за возможных разногласий, существующих между странами-членами ЕС. Соответствующее заявление своим читателям сделали журналисты из издания Politicoсо ссылкой на пять неназванных дипломатов.

Еврокомиссия, как ожидается, предложит 17-й пакет санкций по России сегодня... можно ожидать включение список людей и компаний, а также больше танкеров теневого флота, но не новых санкций в отношении продукции, которые могут вызвать сопротивление столиц. статья иностранного СМИ

Российское руководство неоднократно говорило о том, что страна справится с санкционным давлением, которое коллективный Брюссель начал оказывать несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал политики запретов и ограничений в адрес Кремля. В натовских странах не раз звучали мнения о том, что антироссийские санкции неэффективны.

The Reuters назвал самую сложную причину отказа ЕС от российского газа.

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