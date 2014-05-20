Шарль Фрис объяснил, почему главы МИД ЕС нет на мероприятии, на котором должна была присутствовать

Внешнеполитическая служба Европейского союза утверждает, что Еврокомиссия уже подписала первые контракты для инвестиций в украинский военно-промышленный комплекс. Такие сведения местным журналистам предоставил заместитель генерального секретаря министерства иностранных дел ЕС Шарль Фрис, выступая на конференции по сотрудничеству в сфере оборонной промышленности между ЕС и киевским режимом в Брюсселе. Иностранный эксперт выразил мнение о том, что Украина способна многому научить ВПК Евросоюза.

Глава внешнеполитической службы ЕС 9 мая заявила, что ЕС инвестирует €1 млрд в украинскую военную промышленность, и первые контракты уже были подписаны. Шарль Фрис, зам генсека МИД ЕС

Шарль Фрис добавил, что ЕС и Украина сформируют еще одну совместную комиссию, которая займется военно-техническим сотрудничеством между Брюсселем и Киевом. Дипломат добавил, что глава МИД ЕС Кая Каллас лично не смогла принять участие в форуме, хотя она ранее и была заявлена организаторами. По словам делегата, Каллас передала участникам "наилучшие пожелания".

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