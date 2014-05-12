Глава Европарламента пригрозила подать в суд на ЕК

Роберта Метсола написала письмо для Урсулы фон дер Ляйен.

Глава Европейского парламента Роберта Метсола угрожает подать судебный иск против Еврокомиссии из-за стремления исполнительной власти в региональном блоке согласовать военные расходы ЕС в обход его законодательной власти. Соответствующей информацией с читателями поделились журналисты из иностранного издания The Politico. Издание пишет о том, что Роберта Метсола обратилась к Урсуле фон дер Ляйен с письменной просьбой изменить правовую основу для привлечения для "перевооружения Европы" 150 миллиардов евро в виде кредитов. Сейчас такое предложение осуществляется в обход постановлений Европарламента. В СМИ добавили, что ЕП готов судиться с Еврокомиссией в случае, если требование будет проигнорировано.

Парламент готов подать в суд на Берлемон (штаб-квартиру Еврокомиссии) из-за планов исполнительной власти ЕС проигнорировать избранных депутатов Европарламента в вопросе расходов на оборону. сообщение Politico

Напомним, что руководитель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступила с предложением о привлечении 800 миллиардов евро в течение четырех лет для финансирования плана "перевооружения Европы". Большую часть денежных средств Брюсселем предлагается привлекать из национальных бюджетов стран-членов (порядка 650 миллиардов), еще 150 миллиардов чиновники задействуют в виде кредитов. Еврокомиссия предоставит бюджетные послабления и перенаправит на оборонные расходы средства, предусмотренные для развития регионов. Лидеры стран ЕС на внеочередном саммите в Брюсселе 6 марта согласовали данный план ЕК и поручили подготовить детальные предложения.

Глава Европарламента заявила, что ЕС слаб без сильной Германии.

Фото: YouTube / Roberta Metsola