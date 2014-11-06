ЕК поддерживает разделение странами ЕС всех рисков Бельгии при экспроприации активов РФ

Урсула фон дер Ляйен раскрыла основной пункт повестки дня в Брюсселе.

Еврпейская комиссия поддерживает разделение всеми странами-членами ЕС рисков Бельгии при экспроприации российских активов под прикрытием схемы "репарационного кредита" для украинских властей. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен, выступая публично по прибытии на зимний саммит ЕС в Брюсселе. Иностранка отметила, что сегодня никто из политических лидеров не уйдет с мероприятия до того момента, пока региональным сообществом не будет решен вопрос о дальнейшем финансировании киевского режима. Она напомнила, что чиновникам с банковой улицы в следующие два года нужно обладать 137 миллиардами евро.

Я полностью поддерживаю озабоченности Бельгии. Страны ЕС должны разделить все риски, если мы примем решение о "репарационном кредите... полностью разделяю позицию главы Евросовета, что решение должно быть принято сегодня, и мы не уйдем, пока его не примем. Урсула фон дер Ляйен, глава ЕК

Европа должна покрыть две трети потребностей Украины, заявила глава ЕК.

Фото: YouTube / European Commission