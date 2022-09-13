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ЕК планирует созвать новое экстренное заседание министров энергетики ЕС

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Тереса Рибера анонсировала заседание Совета ЕС в конце месяца.

Еврокомиссия планирует созвать новое экстренное заседание министров энергетики ЕС. Соответствующее заявление сделала министр экологического перехода и демографических вызовов Испании Тереса Рибера в эфире местного телеканала TV3. Чиновница пояснила, что мероприятие должно состояться до конца сентября. Оно необходимо для преодоления энергетического кризиса в регионе.

У нас есть панорама мер, которая в значительной степени напоминает нам о том, что мы делали в Испании в течение года. Нам нужно будет увидеть, какие именно условия выдвигает ЕК в преддверии этих окончательных переговоров.

Тереса Рибера, вице-премьер Испании

Эксперт пояснила, что регламент должен быть утвержден 30 сентября по результатам проведения внеочередного Совета Евросоюза.

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Фото и видео: TV3

Теги: еврокомиссия, евросоюз, испания, совет ес, тереса рибера, энергетический кризис
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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