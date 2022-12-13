ЕК одобрила изменения в контракты на строительство АЭС "Пакш"

Петер Сийярто рассказал, что решен вопрос с инвестициями в проект.

Европейская комиссия одобрила изменения в контракты между Россией и Венгрией о строительстве и финансировании новых блоков атомной электростанции "Пакш", которые позволяют сторонам ускорить процесс завершения инвестиций в проект, а также ввести блоки в работу уже в начале 2030-ых годов. Соответствующее заявление перед местными журналистами сделал венгерский министр по иностранным делам Петер Сийярто. Ранее чиновник говорил с генеральным директором "Росатома" Алексеем Лихачевым о том, что документы можно будет изменить в сфере финансирования и строительства. Он уведомлял Москву о том, что правки будут отправлены на согласование в ЕК.

Мы вчера получили от Еврокомиссии "зеленый свет", Еврокомиссия и Евросоюз одобрили изменение в контракты и о финансировании, и о строительстве новых блоков АЭС "Пакш". Поэтому возможной становится значительное ускорение инвестиций в "Пакш". Петер Сийярто, глава МИД Венгрии

В Венгрии посетовали на ударившие по Европе антироссийские санкции.

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