ЕК не комментирует письмо Орбана с критикой нефтяного эмбарго

Еврокомиссия получила, но не комментирует письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с резкой критикой введения нефтяного эмбарго в отношении российской нефти. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Европейской комиссии в рамках регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе. Эрик Мамер подчеркнул, что послы из 27 государств ЕС продолжают обсуждение шестого антироссийского санкционного пакета, включая и инициативу с энергетическим эмбарго.
Мы получили данное письмо, но мы никогда не комментируем комментарии.
Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК
Ранее в статье Financial Times авторы написали о том, что Виктор Орбан направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен официальное письмо, в котором заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз не готовы принять эмбарго на нефть, поступающую в регион из РФ. По мнению чиновника, такое упорство со стороны ЕК грозит подрыву европейского единства.
ЕК предложила исключения из нефтяных санкций против РФ для некоторых стран ЕС.
Фото и видео: European Commission
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