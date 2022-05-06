ЕК не комментирует письмо Орбана с критикой нефтяного эмбарго

Эрик Мамер сообщил об отказе оценивать письмо премьера Венгрии к ЕК.

Еврокомиссия получила, но не комментирует письмо премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с резкой критикой введения нефтяного эмбарго в отношении российской нефти. Соответствующее заявление сделал официальный представитель Европейской комиссии в рамках регулярного брифинга с журналистами в Брюсселе. Эрик Мамер подчеркнул, что послы из 27 государств ЕС продолжают обсуждение шестого антироссийского санкционного пакета, включая и инициативу с энергетическим эмбарго.

Мы получили данное письмо, но мы никогда не комментируем комментарии. Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК

Ранее в статье Financial Times авторы написали о том, что Виктор Орбан направил главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен официальное письмо, в котором заявил, что ни Венгрия, ни Евросоюз не готовы принять эмбарго на нефть, поступающую в регион из РФ. По мнению чиновника, такое упорство со стороны ЕК грозит подрыву европейского единства.

ЕК предложила исключения из нефтяных санкций против РФ для некоторых стран ЕС.

Фото и видео: European Commission