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ЕК предложила исключения из нефтяных санкций против РФ для некоторых стран ЕС

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Эрик Мамер сообщил о послаблениях для ряда государств.

Еврокомиссия предложила сделать исключения из нефтяных антироссийских санкций против РФ для некоторых стран Евросоюза. Соответствующее заявление на регулярном брифинге в Брюсселе сделал официальный представитель ЕК Эрик Маммер. Чиновник заметил, что говорит о тех странах-участницах, которые значительно зависят от российских энергетических ресурсов.

Мы предложили учесть особую ситуацию государств, которые в силу своего географического положения сильно зависят от российской трубопроводной нефти.

Эрик Мамер, пресс-секретарь ЕК

Утром 4 мая Еврокомиссия направила Совету Евросоюзу на утверждение проект шестого пакета санкций против Москвы. Документ включает в себя отложенный на полгода запрет на поставки в регион российской нефти.

Урсула фон дер Ляйен: новый пакет санкций ЕС включает поэтапный запрет на российскую нефть.

Фото и видео: European Commission

Теги: еврокомиссия, евросоюз, нефть, санкции, шестой пакет, эмбарго, энергетика, эрик мамер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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