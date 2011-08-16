ЕК изучит просьбу Венгрии по нарушению Болгарии из-за цен на транзит газа

Тим Макфи заметил, что ЕК получила письмо от Яноша Бока.

В Европейской комиссии изучают требование Венгрии о запуске процедуры нарушения против Болгарии из-за повышения платы за транзит газа из России. Соответствующее заявление в ходе пресс-конференции с журналистами в Брюсселе сделал официальный представитель ЕК Тим Макфи.

Мы можем подтвердить, что получили письмо от Венгрии, рассматриваем его, согласно процедуре. Тим Макфи, сотрудник ЕК

Напомним, что 10 ноября венгерский министр по делам Евросоюза Янош Бока сообщил публике о том, что направил письмо в ЕК, чтобы она безотлагательно начала процесс о нарушении обязательств против Болгарии. При этом Будапешт готов до конца текущего года обратиться в суд ЕС из-за повышения Софией платы за транзит российского природного газа в том случае, если Еврокомиссия не начнет против страны процесс о нарушении правил сообщества, а также не убедит на время отменить данную меру.

В ЕК не смогли ответить на вопрос о том, откажется ли ЕС от российского СПГ.

Фото и видео: European Commission